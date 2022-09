Salute: centrale aiuto tra ginecologo e cardiologo pediatrico

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Nascere in un ospedale dotato di una cardiochirurgia all'avanguardia può fare la differenza per la mamma e per il bambino. Ma ciò che fa veramente la differenza nella salute del cuore in gravidanza è la cultura medica che permette una reale collaborazione tra ginecologo e cardiologo pediatrico.

E' uno dei temi del 56° convegno nazionale di cardiologia che si terrà a Milano dal 19 al 22 settembre e che è organizzato dalla fondazione De Gasperis. In quest'edizione, uno dei momenti qualificanti sarà dedicato ai problemi della gravidanza.

Il tema è cresciuto nell'attenzione dei medici: la diagnosi prenatale ha ormai più di trent'anni e oggi è possibile individuare cardiopatie congenite nel feto con tutto l'anticipo necessario a rendere possibile una genitorialità consapevole e soprattutto programmare il parto in ambiente adeguato. "Una diagnosi di cardiopatia congenita viene sempre completata con una valutazione genetica, mediante amniocentesi o villocentesi, per fornire tutte le informazioni possibili alla coppia sull'iter chirurgico e le future necessità assistenziali", spiega Marco Papa, cardiologo pediatrico del Niguarda Cardio Center, sostenuto dalla fondazione De Gasperis. (ANSA).