Pittura: L'orizzonte degli eventi, personale Angelica De Rosa

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Quadri astratti con rimandi paesaggistici ed onirici: questa, in sintesi, la descrizione dei lavori presentati nella personale della pittrice Angelica De Rosa nella mostra 'L'orizzonte degli eventi' che si tiene alla Casa Museo Franco Dotti, di Azzano San Paolo (Bergamo), il 24 (giorno di apertura, alle 17) e 25 settembre e l'8 e il 9 ottobre.

Durante l'inaugurazione - spiegano gli organizzatori - si svolgerà un concerto di musica classica, tenuto da alunni del liceo musicale 'Paolina Secco Suardo' di Bergamo, seguiti dalla professoressa Anna Cima.

La rassegna - che propone 17 quadri realizzati con la tecnica dell'olio all'acqua su tela - rimanda ad una linea di forte cambiamento, soglia tra due dimensioni, punto di non ritorno.

"L'intento - dice l'artista, 32 anni, nata a Segrate (Milano) e che vive e lavora nel capoluogo lombardo - è quello di evidenziare il passaggio che porta lo spettatore ad 'entrare' mentalmente ed emotivamente nell'opera in quanto paesaggio. Il punto in cui il quadro, da semplice immagine, arriva ad essere un'atmosfera avvolgente per chi osserva, un momento di unione".

Angelica De Rosa, laurea quinquennale in Pittura all'Accademia di Belle Arti di Brera, ha già al suo attivo più di 100 opere e una quarantina tra mostre e performance artistiche. (ANSA).