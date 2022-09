Musica: Cosmo chiude tour con 'Milano ultimo amore'

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Si chiuderà con la grande festa Milano ultimo amore, in programma sabato 24 settembre al Carroponte, il cerchio dei live di Cosmo, passato dal 'Blitz' a Milano a La prima festa dell'amore a Bologna fino al tour estivo.

Prima e dopo Cosmo, sul palco milanese, ospiti come Cobra B2b Awe (Tanadelcobra), Gnmr, il collettivo Ivreatronic di cui fa parte lo stesso Cosmo, e la visual artist RAMZi - compositrice, sound designer, curatrice musicale e visual artist canadese, per un 1day festival tutto da ballare e un'esperienza collettiva unica e irripetibile.

Dopo il gran finale milanese, Cosmo sbarcherà ad ottobre tra Europa e Stati Uniti con quattro speciali appuntamenti prodotti da Dna Concerti a Londra (UK), Barcellona, Madrid e Miami in occasione della Hit Week. (ANSA).