Lombardia: Moratti, prosegue il potenziamento della sanità

(ANSA) - MILANO, 15 SET - "Prosegue il potenziamento della sanità lombarda. Stiamo rispettando la tabella di marcia relativa all'apertura di case e ospedali di comunità. Così come procediamo speditamente nel rafforzamento dei presidi esistenti.

All'ospedale di Gavardo ammontano a oltre 61 milioni di euro gli interventi in atto, tra fondi del Pnrr e fondi regionali". Lo afferma la vicepresidente della Regione Lombardia, e assessore al Welfare, Letizia Moratti, che questa mattina ha partecipato all'apertura dell'ospedale di comunità di Lonato (Brescia), attualmente con sede provvisoria a Prevalle, e la nuova terapia intensiva all'ospedale di Gavardo i cui posti letto passano da quattro a sei.

Quello di Lonato è il secondo ospedale di comunità della Asst Garda, dopo la casa ed ospedale di comunità di Leno. Il complesso di Prevalle nasce a seguito della chiusura temporanea di Lonato, sede che deve essere ristrutturata. Il progetto, del valore di 11,4 milioni di euro, è già stato approvato dalla Regione; a fine lavori l'ospedale accoglierà 80 posti letto.

Ha comportato un investimento di quasi mezzo milione di euro l'ampliamento della terapia intensiva dell'ospedale di Gavardo (Brescia), dove sono anche iniziati i lavori per la realizzazione della nuova sala di emodinamica ed elettrofisiologia; un investimento da oltre 2,1 milioni di euro, comprensivi di un angiografo di nuova generazione. Il completamento è programmato a fine anno. (ANSA).