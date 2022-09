Covid: in Lombardia ricoveri in calo, sale tasso positività

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Sono 3.004 i nuovi positivi al Covid, nelle ultime 24 ore in Lombardia, a fronte di 23.669 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 12,6% (11,7% ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (+1) mentre negli altri reparti sono 507 (-18). I morti sono 10 per un totale dall'inizio della pandemia di 42.397. Lo rende noto la Regione Lombardia.

Per quanto riguarda le province, i nuovi casi sono a Milano 799 (334 in città), a Bergamo 338, a Brescia 436, a Como 174, a Cremona 126, a Lecco 89, a Lodi 74, a Mantova 138, a Monza e Brianza 245, a Pavia 166, a Sondrio 73 e a Varese, infine, 261.

(ANSA).