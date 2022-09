A Milano apre prima sede europea club super esclusivo CORE:

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Aprirà a Milano a dicembre la prima sede europea di CORE:, il club super esclusivo fondato nel 2005 a New York da Jennie e Dangene Enterprise. Solo cinquecento i soci ammessi al nuovissimo club, che potranno accedere ai cinque piani nel centro di Milano e a tutte le attività comprese pagando una quota di iscrizione che parte dai 10mila euro, cui va aggiunta una quota annuale.

Dopo aver fondato CORE: a New York, Jennie Enterprise ha considerato l'Europa come territorio naturale di espansione. La risposta conseguente è stata Milano, dove i fondatori del club hanno trovato la giusta sintesi di elementi strategici e culturali - design, moda, arte contemporanea - uniti alla tradizione industriale, il mondo più evoluto delle professioni, la cultura del cibo e la nuova consapevolezza del valore del benessere personale.

Scelta la città, è arrivata la location perfetta: un palazzo storico del centro cittadino, in Corso Matteotti, con 150 persone impegnate nello sviluppo della formula CORE:. Ma cosa troveranno i soci, a fronte dei 10mila euro spesi? Nei 4000 mq suddivisi su 5 piani, sale per meeting privati, un teatro, una pasticceria e un caffé, un salone di bellezza, un barbiere, una libreria, un ristorante, un bar, una sala per cene private, varie terrazze, sale yoga e gym, suites e una clinica rigenerativa preventiva che lavora sull''age optimization' e la longevità grazie - viene spiegato - a tecnologie medicali d'avanguardia. (ANSA).