Presentato logo e sito web dei Winter Masters Games

È una montagna di ghiaccio, sui toni dell'azzurro e del viola, il logo dei Winter World Masters Games 2024 svelato assieme al sito web dedicato ai giochi, questa mattina a Palazzo Lombardia.

Con l'occasione sono state presentate anche le candidature della Lombardia a ospitare i Winter Youth Olympic Games e gli European Master Games Como Lake 2027. L'evento, ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sarà "un ottimo banco di prova per le future Olimpiadi Invernali. Il ruolo del turismo sportivo rappresenta ormai un asset fondamentale nel mercato turistico, in grado di generare economia e Pil, e svolgendo contemporaneamente un'importante funzione di promozione delle comunità locali, con importanti investimenti per le infrastrutture e per la valorizzazione delle eccellenze".

E, per quanto riguarda le altre candidature, ha ribadito: "Regione Lombardia è pronta". Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ha sottolineato: "Stiamo inoltre lavorando per le Olimpiadi giovanili del 2028, il tutto in un'ottica di promozione del territorio e rispetto per l'ambiente", e "il valore aggiunto della Lombardia sta nel fatto che qui esistono già tutti gli impianti necessari per svolgere queste manifestazioni".

I Winter World Masters Games, assegnati il 23 settembre 2021 alla Lombardia, sono in programma dal 10 al 21 gennaio 2024 sulle montagne della Lombardia e del Trentino, con circa 3.700 atleti da tutto il mondo, di età compresa fra i 30 e i 90 anni, impegnati nelle classiche discipline degli sport invernali.

