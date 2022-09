Moda, torna Micam, crescono i brand stranieri

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Sono il 23% in più del marzo 2022 i brand stranieri che parteciperanno alla prossima edizione di Micam Milano, la più grande vetrina internazionale sulla calzatura, che torna dal 18 al 20 settembre con 1.012 marchi, 54% italiani e 46% esteri.

Se il comparto calzaturiero italiano continua nella sua ripresa segnando nel primo semestre dell'anno - dopo il +18,7% a consuntivo 2021 - un'ulteriore crescita nel fatturato (+14,5%) e nei consumi interni (+ 18,2% in valore), all'orizzonte ci sono delle incognite, come spiega Giovanna Ceolini, Presidente di Assocalzaturifici: "Il settore nel suo insieme denota un significativo recupero ma caro energia, costi delle materie prime e conseguenze del conflitto russo-ucraino (-30% in valore l'export nei due mercati, con un -46% dall'inizio della guerra) mettono a rischio l'evoluzione a breve". "Se le griffe registrano performance brillanti, però, metà delle imprese - avverte Ceolini - sono ancora sotto i livelli di fatturato pre-Covid. Auspichiamo che il Micam come di consueto rappresenti l'occasione per cogliere le occasioni di business e scoprire i nuovi trend e le opportunità dei mercati internazionali".

In fiera saranno protagoniste le collezioni per la stagione estiva 2023 di marchi come Benetton, Café Noir, Liu Jo. Sono attese delegazioni di operatori internazionali tra buyer e giornalisti provenienti dai Paesi più strategici per il settore, individuati da ICE Agenzia.

Inoltre, per aiutare i buyers nella scelta dei best-seller di stagione, MICAM ha ideato la prima Trends Guide digitale in collaborazione con Livetrend, una piattaforma innovativa che analizza milioni di immagini e informazioni da Instagram, E-commerce e sfilate di moda traducendoli per il mondo della calzatura grazie ad algoritmi specifici. (ANSA).