Mipel, al via l'edizione del ritorno alla normalità

(ANSA) - MILANO, 14 SET - L'industria della pelletteria italiana riparte dopo il Covid con un primo semestre positivo: incremento per produzione industriale (+12,4%) e fatturato (+15%), sostenuti dai recuperi sul mercato interno (+12,2%) e soprattutto dell'export (+17,3%). E il settore torna protagonista a Mipel, la fiera internazionale della pelle e degli accessori moda in programma dal 18 al 20 settembre a Fiera Milano-Rho. Organizzata da Assopellettieri, la manifestazione conta sul sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione e di Agenzia ICE, con il patrocinio del Comune di Milano.

"Ripongo grande fiducia in questa edizione - dice Franco Gabbrielli, presidente di Mipel - e auspico che possa rappresentare un primo passo verso il ritorno alla normalità, dopo due anni di incertezza e di spostamenti fortemente limitati da uno scenario globale colpito dalla pandemia e con le sfide che ancora ci attendono, legate in primo luogo alla guerra in Ucraina". Tra le note positive, Gabbrielli segnala il ritorno dei buyer asiatici e la crescita del 15% degli espositori rispetto all'edizione di marzo e del 30% rispetto a quella estiva dello scorso settembre. L'edizione 122 di Mipel offrirà una panoramica sulle nuove tendenze primavera-estate 2023, con un percorso espositivo di oltre 4.000 mq e più di 150 brand. In primo piano, l'attenzione alla sostenibilità a partire dall'utilizzo di materiali riciclabili, riutilizzabili e sostenibili per gli allestimenti. (ANSA).