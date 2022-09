Milano come New Orleans, arriva l'Happy Jazz Fest

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Il jazz come era alle origini, negli anni '20 e '30: a questo è dedicato il Milano Happy Jazz Fest, primo festival del genere in Italia che si svolgerà dal 15 al 18 settembre nei quartieri periferici di Dergano e Bovisa.

Cuore del festival è comunque lo Spirit de Milan, locale dove si svolgerà l'inaugurazione alle 21:30 con il concerto della Original Prague Syncopated Orchestra - prima storica hot jazz revival band nata a Praga negli anni '70 e dove poi si alterneranno con musica dal vivo più di 90 tra i migliori musicisti del genere provenienti da Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti e Italia.

Negli stessi giorni, grazie al Municipio 9, i quartieri di Dergano e Bovisa diventeranno una sorta di Frenchmen street, la via del jazz di New Orleans.

Madrina del festival, che fa parte del palinsesto di 'Milano è Viva nei Quartieri' e che è realizzato con il sostegno del Comune, è Patti Durham, vedova di Mike Durham, creatore del Whitley Bay Classic Jazz Festival, uno dei più famosi festival di hot jazz al mondo. "Un fantastico programma" ha commentato la madrina, con "una vera e propria concentrazione internazionale di talenti". (ANSA).