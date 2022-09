Intesa: Neva Sgr, con nuovo Fondo nel 2024 punta a raddoppio

(ANSA) - TORINO, 14 SET - Neva Sgr - società del Gruppo Intesa Sanpaolo controllata al 100% da Intesa Sanpaolo Innovation Center - ha chiuso con successo il fundraising del Fondo Neva First di 250 milioni di euro, dedicato agli investimenti in aziende altamente innovative in tutto il mondo, e prepara per il 2024 un nuovo grande Fondo che potrebbe avere il doppio delle dimensioni, fino a 500 milioni.

I risultati raggiunti e i progetti per il futuro sono stati illustrati dal ceo Mario Costantini e dal presidente Luca Remmert nel corso dell'evento alle Officine Grandi Riparazioni di Torino, al quale partecipano oltre 500 persone: venture capitalist, investitori istituzionali, esperti, imprenditori e start-up da tutta Italia e da altri Paesi, in particolare Stati Uniti e Israele. "I risultati che stiamo raccogliendo dagli investimenti fatti sono positivi, ci incoraggiano e ci fanno pensare che questo sia soltanto un inizio", afferma il presidente di intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro.

Da agosto 2020 Neva Sgr ha investito in 26 società per un totale allocato di circa 150 milioni di euro. A breve lancerà il nuovo Fondo Sei, Sviluppo Ecosistemi di Innovazione, con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro totalmente sottoscritti da Intesa Sanpaolo: farà investimenti mirati in veicoli che hanno come obiettivo primario programmi di ricerca, selezione, accelerazione e professionalizzazione di start-up promettenti.

