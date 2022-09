Homi Fashion&Jewels sarà a impatto zero

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Sarà a impatto climatico zero la nuova edizione di Homi Fashion&Jewels Exhibition, in programma dal 16 al 19 settembre in fieramilano, con oltre 420 brand, di cui il 30% dall'estero.

Un appuntamento "carbon neutral" perché tutte le emissioni di CO2 prodotte verranno neutralizzate dal progetto ambientale "Photovoltaic Power Project", con la realizzazione di pannelli fotovoltaici a Maharashtra (India). Homi dà così avvio al percorso di valutazione dell'impronta ambientale degli eventi fieristici in Fiera Milano, in collaborazione con Rete Clima.

Anche per l'edizione di settembre continua poi la collaborazione tra Homi e Poli.Design Milano, che ha dato vita a FJ Visions of Tomorrow, uno spazio sulle tendenze del prossimo futuro. Il percorso di visita include anche le proposte di "The incubator-Tuttepazzeperbijoux" a cura di Maria Elena Capelli che, grazie ad una specifica attività di scouting, propone collezioni che si rivolgono in particolare ai concept store e gioiellerie che ricercano pezzi unici, fatti a mano, di alta qualità e particolarmente originali. Dalla sinergia con Sì Sposaitalia Collezioni ha preso invece vita il Wedding Visual Showcase, dove sono protagonisti accessori e preziosi legati all'universo bridal.

A sostegno dell'intero sistema, lo svolgimento di Homi si tiene in parziale contemporaneità con Mipel, il Salone internazionale della pelletteria e all'accessorio, Micam, punto focale internazionale per le calzature, e The One Milano, il polo per il prêt-à-porter femminile d'alta gamma, tutte fiere in programma dal 18 al 20 settembre, sempre a Fieramilano. (ANSA).