Elezioni: Fi, nostro gazebo vandalizzato a Milano

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Un gazebo di Forza Italia è stato vandalizzato nella notte in piazzale Corvetto, a Milano. Lo denunciano, in una nota congiunta, il coordinatore lombardo e il capogruppo degli azzurri in Consiglio regionale, Licia Ronzulli e Gianluca Comazzi.

"Ai vandali che ieri notte hanno deturpato il gazebo di Forza Italia in piazzale Corvetto a Milano vogliamo dire in maniera chiara che non ci faremo intimidire - sostengono -. Non basta certo una bomboletta spray di seconda mano per cancellare i nostri valori, la forza delle nostre proposte e la passione di migliaia di militanti che in questi giorni stanno lavorando giorno e notte sul territorio. A partire da oggi - proseguono gli azzurri - Fi sarà ancora più presente per le strade di Milano e di tutta Italia. Alle bombolette spray e alla devastazione noi rispondiamo con il dialogo, il confronto sereno e l'impegno solenne di formare un governo che abbia a cuore gli interessi di tutti i cittadini in questo momento di crisi".

(ANSA).