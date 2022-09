Design: Domus Academy, competition per nuove borse di studio

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Domus Academy, scuola di design post-laurea attiva a Milano dal 1982, lancia due nuove competition, una a progetto e una a portfolio, per i Master Accademici e Double Award Master in partenza a febbraio. In palio borse di studio che coprono fino a 5.500 della quota di iscrizione per i Master Accademici e fino a 9.000 euro per il Master Double Award.

Per ciascun'area di formazione - Design, Fashion, Business ed Experience - è possibile scegliere il tipo di competition; i partecipanti possono consegnare i progetti o il proprio portfolio fino al 7 ottobre 2022. Tutte le competition sono consultabili online sul sito competition.domusacademy.com.

(ANSA).