Covid: in calo ricoveri in Lombardia, tasso positività 11,7%

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Continuano a diminuire in Lombardia i ricoverati per Covid nelle terapie intensive, che sono 8 (-5), e nei reparti ordinari, che sono 525 (-8). A fronte di 24.466 tamponi effettuati, sono 2.871 i nuovi positivi, con un tasso dell'11,7%, uguale a ieri. Sono tre i decessi, per un totale complessivo di 42.387 da inizio pandemia.

I nuovi casi sono 755 a Milano, a Bergamo 288; a Brescia 421; a Como 200; a Cremona 108; a Lecco 118; a Lodi 46; a Mantova 131; a Monza e in Brianza 240; a Pavia 158; a Sondrio 64; a Varese 262. (ANSA).