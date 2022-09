Campionessa rafting Leonardi si prepara in 16 Paesi americani

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Ha scelto un modo originale per prepararsi al mondiale di rafting in programma nel 2023, Francesca Leonardi, trentina di Caldes, 26 anni, campionessa mondiale in carica della specialità. Lei e il marito, a sua volta atleta ed istruttore di canoa, percorreranno su gommoni e canoe, una distanza superiore a quella tra il Brennero e la Sicilia lungo i fiumi di 16 Paesi nel continente americano.

L'idea di unire all'allenamento l'originale viaggio è nata dai contatti internazionali e dalle amicizie strette in ambito agonistico in questi anni.

L'atleta e suo marito, Pedro Sebastián Moyano Carmona, origini italiane ma argentino di nascita, 33 anni, partiranno a fine mese dalla California e faranno tappe in Messico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasile, Paraguay, Uruguay, Argentina e Cile.

Percorreranno con un camper i tratti stradali tra un fiume e il successivo e faranno base presso organizzazioni che praticano il rafting e la canoa fluviale nei vari stati. Francesca Leonardi, che ha vinto il titolo mondiale della WRF (World rafting federation) nel 2021 in Francia, è nata agonisticamente sul fiume Noce, in Val di Sole, la prima valle trentina dopo il confine lombardo del Passo del Tonale. Fin da bambina ha sognato di discendere le impetuose rapide del corso d'acqua, tra i più noti in ambito agonistico avendo ospitato competizioni internazionali, lungo le cui sponde giocava. Ha quindi unito la passione al lavoro diventando titolare di una scuola di rafting estiva e nel contempo praticando l'agonismo. Ora, in vista del mondiale, che ha cadenza biennale, ha deciso questa singolare forma di allenamento cimentandosi tra rapide e cascate di fiumi di natura diversa per i prossimi cinque mesi. "Sarà una avventura - spiega - ma anche una solida preparazione fisica e tecnica in vista dell'impegno che attende la nostra nazionale il prossimo anno. Noi azzurre naturalmente puntiamo a riportare a casa il titolo iridato". (ANSA).