Bimbo in bici ucciso da auto, Milano gli dedica una panchina

(ANSA) - MILANO, 14 SET - A Milano da oggi c'è una panchina dedicata a Momo, il bambino di undici anni investito e ucciso da un pirata della strada lo scorso agosto mentre era in bicicletta. All'inaugurazione della panchina in piazza Prealpi hanno partecipato le compagne e i compagni di scuola di Momo, della scuola Ics Rinnovata Pizzigoni di Milano, che hanno lasciato fiori e disegni. Presenti anche la presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, il consigliere comunale del Pd Alessandro Giungi e la presidente del Municipio 8 Giulia Pelucchi.

"Abbiamo intitolato a Momo una panchina dipinta di verde dai suoi compagni di classe, un monito per i diritti di tutti i bambini e le bambine in una piazza che sta sempre più avendo questa vocazione: ricordare i diritti di tutte e tutti - ha sottolineato Pelucchi -. Vivere gli spazi della nostra città in sicurezza deve essere un diritto garantito, soprattutto per i più piccoli. Abbiamo già parlato con la scuola di altri progetti da sviluppare in ricordo di Momo, ad esempio una borsa di studio su cui stiamo lavorando". (ANSA).