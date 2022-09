Alle Gallerie d'Italia Athanor, mostra su Gabriella Benedini

(ANSA) - MILANO, 14 SET - 'Athanor', parola esoterica che rimanda al mondo dell'alchimia presa in prestito da un racconto di Borges, è il titolo della mostra allestita alle Gallerie d'Italia di Milano. Esposte nella Sala delle Colonne del museo di Intesa Sanpaolo 24 opere di Gabriella Benedini, protagonista della vita culturale milanese sin dall'inizio degli anni Sessanta, tra cui le celebri Arpe, sculture polimateriche accompagnate a grandi tavole sui toni del blu e del grigio.

"È una occasione rara, e un privilegio per le Gallerie d'Italia, festeggiare con questa mostra Gabriella Benedini che, nella sua lunga e produttiva carriera, ha sperimentato percorsi sempre nuovi", osserva Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo, presentando la mostra con l'artista. "Il museo dimostra ancora una volta una particolare attenzione per l'arte contemporanea nelle sue espressioni migliori e nei suoi maggiori protagonisti- aggiunge - proponendo contributi di valore che arricchiscono ulteriormente l'offerta espositiva milanese". La mostra, aperta al pubblico da domani, potrà essere visitata fino al 6 novembre.

