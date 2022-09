Rocchelli: Micalizzi offre il Premiolino ai genitori di Andy

(ANSA) - MILANO, 13 SET - "Sono andato in Ucraina perché sentivo di dover continuare il lavoro di Andy. Per questo ho deciso di cedere questo prestigioso premio ai suoi genitori, perché si chiuda un cerchio iniziato da loro figlio". A parlare è Gabriele Micalizzi, il fotoreporter fra i vincitori del 'Premiolino 2022', il riconoscimento che dal 2019 conta sulla partnership di Bmw Italia.

Il riferimento di Micalizzi è ad Andrea Rocchelli, fotogiornalista e amico col quale ha iniziato l'avventura del collettivo fotografico "Cesura". Nel 2014 Rocchelli è partito da freelance per coprire le proteste di piazza Maidan e il successivo scoppio della guerra in Donbass. Il 24 maggio di quell'anno è stato ucciso da un colpo di mortaio a Sloviansk assieme al suo traduttore Andrej Nikolaevič Mironov.

Alla consegna dei premi, ieri sera alla Triennale di Milano, Micalizzi ha invitato anche i genitori di Rocchelli, poi saliti sul palco. "È come se un po' nostro figlio fosse ancora qui", ha detto commossa la madre di Andy, Elisa Signori.

Micalizzi ha trascorso 83 giorni in Donbass, concentrando la sua ricerca documentaristica soprattutto a Donetsk e Mariupol, come sottolineato nella motivazione del riconoscimento. (ANSA).