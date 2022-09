Regina: Fontana al Consolato, 'con lei finisce il Novecento'

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana si è recato al Consolato della Gran Bretagna di Milano per firmare a nome della Regione il libro delle Condoglianze della Regina Elisabetta II. Ad accogliere il governatore - accompagnato dall'assessore alla Casa Alan Rizzi - c'era il Console generale britannico a Milano Catriona Graham.

"Da parte della Regione credo fosse assolutamente doveroso, tenuto conto che sua Maestà Elisabetta II - ha commentato Fontana - aveva sempre dimostrato un grande affetto nei confronti della Lombardia e di Milano, in particolare della Scala".

Con lei "finisce il Novecento", ha aggiunto il presidente parlando di una regina "simbolo di un secolo che è terminato da alcuni anni" ma che ora "perde un ultimo grande protagonista di una storia incredibile che ha cambiato il mondo in modo inaspettato".

Gli insegnamenti che lascia sono "la sua grande dedizione, il suo grande rispetto per il proprio popolo e la sua grande disponibilità a lavorare per la sua gente fino al penultimo giorno della sua vita - ha concluso Fontana - credo che sia un esempio da seguire".

Anche la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, si è recata stamattina al Consolato per apporre la firma sul libro delle condoglianze per la Regina Elisabetta II.

