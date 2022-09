Monza, nel pomeriggio primo allenamento di Palladino

(ANSA) - MONZA, 13 SET - Raffaele Palladino, nuovo tecnico del Monza dopo l'esonero in mattinata di Giovanni Stroppa, sarà presentato alla stampa dall'Ad Adriano Galliani domani pomeriggio dalle 14. Il neo tecnico sarà però già in campo oggi: a partire dalle ore 16 guiderà il suo primo allenamento al centro sportivo di Monzello. L'esordio in campionato è invece previsto per domenica, quando il Monza affrontò la Juventus, squadra in cui militò da calciatore dal 2006 al 2008. (ANSA).