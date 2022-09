Milano-Cortina: Sala "bene cantieri, non credo grossi problemi"

(ANSA) - MILANO, 13 SET - I cantieri milanesi per le infrastrutture delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026 "vanno bene, abbiamo vinto per fortuna un po' di cause e ricorsi in tribunale e questo ci mette sereni, in questo momento sta partendo un po' tutto". Lo ha assicurato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del festival JazzMi.

"Non credo ci siano grandi problemi", ha concluso. (ANSA).