Le cento edizioni di East Market, il vintage torna a Milano

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Il meglio del vintage torna domenica a Milano con la 100ma edizione di East Market, l'evento che su 6mila metri quadrati di una ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate offrirà la possibilità di acquisto, vendita e scambio a privati e professionisti che si occupano di recuperare gli oggetti del passato.

Quest'anno gli appuntamenti saranno due, il secondo il 25 settembre con lo stesso format fra moda e fai da te, mercato del riciclo e delle nuove tendenze. Costante in entrambe le occasioni sarà l'informazione al pubblico sugli aspetti ecologici e sul concetto di riuso. Tutta la manifestazione sarà plasicfree.

Gli espositori selezionati saranno 300 e verranno da tutta Italia. Negli stand abbigliamento, vinile, arredo, accessori, mobili, modernariato, design, libri, fumetti, stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi.

Accompagneranno il market le aree food & beverage. East Market Diner, dove ci saranno caffetteria e bakery, due bar aperti per tutta la durata dell'evento e la food area, con cucina italiana e internazionale e proposte per vegani, celiaci e kids. In ultimo i dj set con una selezione musicale del momento e, ovviamente, del passato.

Il primo appuntamento è per domenica prossima dalle 10 alle 21 in via Mecenate 88/A. L'ingresso costa 5 euro. E' necessario acquistare il biglietto online all'indirizzo https://link.dice.fm/. I bambini entrano gratis fino ai 12 anni (con documento d'identità), libero ingresso ai cani, accesso agevolato per i disabili. (ANSA).