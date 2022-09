I corridoi di Nauman in mostra all'HangarBicocca di Milano

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Il Pirelli HangarBicocca ospita, dal 15 settembre al 26 febbraio 2023, la mostra 'Neons Corridors Rooms' dedicata a Bruce Nauman, uno degli artisti viventi di maggior rilevo della storia dell'arte contemporanea.

L'esposizione, organizzata in collaborazione con Tate Modern, Londra, e Stedelijk Museum Amsterdam, raccoglie trenta opere realizzate da Nauman dalla seconda metà degli anni sessanta che esplorano la dimensione più innovativa della sua pratica, con un focus sulla sua ricerca spaziale e architettonica.

Un artista che in oltre cinquanta anni di carriera ha indagato la condizione umana e il significato più profondo del fare arte, abbracciando in maniera radicale e pioneristica diversi media, dalla scultura al video, fino al suono, al disegno e alla fotografia.

Al centro dell'esposizione i corridoi, strutture concepite per manipolare e testare l'esperienza e i movimenti dello spettatore all'interno dello spazio. L'esposizione di Milano, presentata questa mattina in conferenza stampa all'HangarBicocca, è curata da Roberta Tenconi e dal direttore artistico del Pirelli HangarBicocca Vicente Todolí insieme a Andrea Lissoni, Nicholas Serota, Leontine Coelewij, Martijn van Nieuwenhuyzen e Katy Wan. (ANSA).