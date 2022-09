A Milano 180 foto in mostra per l'Ucraina

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Centottanta immagini di fotografi emergenti e professionisti da 211 paesi di tutto mondo sono in mostra a Milano per i Sony World Photography Awards, promossi dalla World Photography Organisation e Sony con la partnership di Fondazione Fiera Milano e Fondazione Stelline. Il ricavato della mostra, che apre al pubblico dal 14 settembre fino al 30 ottobre, sarà a favore di Fondazione Progetto Arca onlus che lo scorso 30 marzo ha avviato una collaborazione con Fondazione Fiera Milano per supportare il popolo ucraino.

Ad oggi sono stati inviate 170 tonnellate di materiali a bordo di 22 tir nelle zone dell'emergenza. Lo scorso aprile, dopo l'assegnazione dei premi, la mostra dei Sony World Photography Awards 2022 è stata ospitata presso la Somerset House di Londra. L'evento, in Italia, sarà ospitato a Milano nella location della Fondazione Stelline. Tra le opere esposte si potrà ammirare il progetto Migrantes del fotografo australiano Adam Ferguson, che si è aggiudicato il titolo di Photographer of the Year, le opere di Federico Borrella, premiato con il 2° posto per la categoria Wildlife and Nature all'edizione Professional, quelle di Giacomo Orlando e Alessandro Gandolfi, che si sono aggiudicati il 3° posto rispettivamente nella categoria Ambiente e Natura Morta, oltre al progetto di Antonio Pellicano, vincitore del National Award, Rise Up Again. (ANSA).