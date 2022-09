Torna a Milano FeST, il Festival delle Serie Tv

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Il premio Emmy Nora Felder, Music Supervisor di 'Stranger Things', sarà ospite della quarta edizione di FeST - Il Festival delle Serie Tv, il primo festival italiano interamente dedicato alla serialità televisiva all'epoca dei servizi di streaming, in programma dal 23 al 25 settembre a Milano.

I principali broadcaster - De Agostini Editore, Disney+, Paramount+, Prime Video, Netflix, Rai Fiction, Rai Kids, Sky e NOW, Warner Bros. Discovery - saranno protagonisti di FeST con alcuni dei loro titoli del momento per raccontare l'evoluzione della serialità e indagare il suo rapporto con la realtà. Novità della quarta edizione è la nascita di FeST Education & Entertainment, una serie di incontri che si terranno il 23 settembre, dedicati al mondo dell'istruzione nel settore della serialità cinematografica e televisiva, in collaborazione con Accademie, Scuole e Università.

Sul palco principale di Triennale Milano Teatro, spazio ai protagonisti della serialità e a volti noti come gli attori Maccio Capatonda e Greta Scarano. Su quello dedicato all'industria, gli interventi degli scrittori Madeline Miller, Mario Desiati, Viola Di Grado.

Per la seconda edizione dei Serial Awards, premi attribuiti alle migliori serie tv italiane, Aurora Leone (The Jackal) ed Edoardo Ferrario condurranno la cerimonia di premiazione il 25 settembre al teatro di Triennale Milano. (ANSA).