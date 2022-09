Teatro: nuovo sistema biglietteria per il Piccolo di Milano

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Nuova stagione, nuovo sistema di biglietteria per il Piccolo: Secutix, fornitore europeo di soluzioni digitali avanzate per il live entertainment, è la piattaforma tecnologica scelta per la digitalizzazione del sistema.

Oggetto di gara pubblica, il contratto prevede l'utilizzo della soluzione SaaS (Software as a Service) S-360 per l'emissione di biglietti e abbonamenti, insieme a funzionalità di marketing, che consentirà al Teatro la gestione di ogni aspetto dei propri spettacoli.

Grazie al nuovo sistema, il Piccolo potrà monitorare in tempo reale gli interessi e le aspettative del pubblico e interagire con esso, grazie alla possibilità di strutturare campagne per offrire esperienze personalizzate e informazioni su eventi di interesse.

Secondo una recente indagine della School of Management del Politecnico di Milano1, alla difficile situazione degli ultimi due anni, che ha pesantemente segnato l'intero comparto del live entertainment, si sta già contrapponendo una ripresa, in buona parte grazie all'utilizzo della tecnologia. I dati dell'Osservatorio confermano la tendenza all'investimento nel digitale, in particolare per i teatri, che si prevede si concentreranno prevalentemente su marketing, comunicazione e customer care (40%) e su ticketing, gestione delle prenotazioni e controllo degli accessi (18%). Sulla base di attuali esperienze europee, Secutix stima che l'adozione delle piattaforme digitali consentirà al settore culturale di dimezzare i tempi per tornare ai livelli pre-pandemia. (ANSA).