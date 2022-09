Pavia, cede pilastrino basilica incoronazione Barbarossa

(ANSA) - PAVIA, 12 SET - Scatta un nuovo allarme, a Pavia, sullo stato di salute della basilica di San Michele Maggiore, considerato uno dei capolavori dell'arte romanico lombarda. Un pilastrino si è staccato dal tiburio, cadendo dall'alto. Nessuno è rimasto ferito ma, in attesa che vengano effettuati i lavori di restauro, l'area che confina con la parte sud della chiesa è stata recintata.

"E' un episodio che desta più di una preoccupazione - sottolinea il professor Vittorio Vaccari, presidente dell'associazione 'Il bel San Michele' che insieme alla parrocchia segue direttamente gli interventi di restauro e il reperimento dei fondi necessari -. Nel 1960 si verificò un altro cedimento del genere: da quel momento partì un programma organico di restauri per cercare di mettere in sicurezza la basilica. Ci auguriamo che che anche oggi possa esserci una sensibilizzazione generale, a partire dalle istituzioni, per salvare il San Michele".

La basilica pavese ha anche un grande valore storico: qui infatti vennero incoronati diversi re, compreso Federico Barbarossa. (ANSA).