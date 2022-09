La nuova stagione del Piccolo tra debutti e ritorni

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Si apre con il ritorno di due importanti allestimenti, M Il figlio del secolo di Massimo Popolizio e Hamlet di Antonio Latella - segnati, al loro debutto, dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria -, la nuova stagione del Piccolo Teatro, presentata oggi a Milano.

In programma prime assolute come 'Romeo e Giulietta', la prima regia per il Piccolo di Mario Martone e il ritorno di Toni Servillo con un testo di Giuseppe Montesano, 'Tre modi per non morire', ma anche il primo allestimento teatrale de Il barone rampante, a cura di Riccardo Frati, che celebrerà sulla scena il centenario di Italo Calvino, mentre sempre a un altro anniversario, legato questa volta al nome di Giovanni Testori, presterà voce Umberto Orsini con Luchino. Visconti secondo Testori. (ANSA).