Giornalisti: reporter di guerra vincono il Premiolino 2022

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Si è svolta nel segno del conflitto in Ucraina, e del suo racconto, la 62esima edizione de 'Il Premiolino', il premio giornalistico più prestigioso e antico d'Italia che dal 2019 conta sulla partnership di BMW Italia. Tra i sette giornalisti premiati quest'anno, nel corso della serata alla Triennale di Milano, ci sono infatti tre inviati di guerra che per le loro testate hanno raccontato il conflitto ancora in corso in Ucraina.

"Per la prima volta nella storia de 'Il Premiolino' purtroppo siamo in guerra e infatti tre dei premiati, sono tra l'altro anche dei freelance, hanno racontato il conflitto - sottolinea la presidente della giuria, Chiara Beria di Argentine, a margine della serata -. In tutti questi anni abbiamo seguito molti giornalisti in zone di guerra e una delle prime giornaliste premiate è stata Oriana Fallaci. Ma la guerra in casa nostra, così vicina all'Europa, è la prima volta e speriamo di avere la 63esima edizione in pace".

La giuria de 'Il Premiolino' è composta da Chiara Beria di Argentine (presidente), Piero Colaprico (vicepresidente), Giulio Anselmi, Ferruccio de Bortoli, Milena Gabanelli, Massimo Gramellini, Enrico Gramigna, Enrico Mentana, Donata Righetti, Valeria Sacchi, Beppe Severgnini, Gian Antonio Stella, Carlo Verdelli e Roberto Olivi per BMW Italia. (ANSA).