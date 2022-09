Fontana ai sindaci neo-eletti, Lombardia crede in voi

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Il presidente Attilio Fontana e gli assessori della Regione Lombardia, insieme al presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e a quello di Anci Lombardia Mauro Guerra, hanno incontrato oggi a Palazzo Lombardia i sindaci neo-eletti alle ultime elezioni amministrative.

Un incontro "per 'indicarvi la strada per la Regione - ha detto Fontana ai sindaci - ma soprattutto per ribadire che da parte nostra c'è sempre stata la massima volontà di ascoltare i vostri problemi e cercare di aiutarvi a risolverli". Fontana ha ricordato poi le sue esperienze da sindaco di Induno Olona e di Varese, che "mi hanno consentito di comprendere le necessità di una città medio grande così come quelle di una piccola comunità.

La cosa fondamentale - ha spiegato - è stringere un rapporto con i vostri cittadini".

Perché "il coraggio" che oggi deve avere un sindaco, secondo Fontana, "sta anche nella disponibilità e nella volontà di ascoltare tutti, anche quelli ai quali si è costretti a dire un no".

Infine il presidente ha concluso parlando delle risorse del Pnrr: "Siamo coscienti - ha sottolineato ancora rivolgendosi ai sindaci - che per mettere a terra i progetti occorre del personale che non avete". Perciò "vi abbiamo messo a disposizione oltre 100 professionisti e ribadiamo oggi la disponibilità di aiuto da parte di tutta la struttura regionale". (ANSA).