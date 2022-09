Energia: Sala, se ognuno fa di testa sua è la fine

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Sull'emergenza energetica soprattutto in vista del prossimo inverno "se ognuno fa di testa sua, è la fine". Lo afferma il sindaco di Milano, Beppe Sala, aggiungendo che "dobbiamo trovare la formula giusta".

"In questi tempi difficili sarebbe bene che noi politici proponessimo quello che è veramente il bene per il territorio, non quello che l'elettore vuole sentire per averne il voto", aggiunge Sala all'inaugurazione della Superfast Charging Station istallata in collaborazione tra Free To X, società del gruppo, e Sea all'aeroporto di Linate. (ANSA).