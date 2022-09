Covid: tasso positività cala in Lombardia al 9,7%

(ANSA) - MILANO, 12 SET - A fronte di 7.947 tamponi effettuati, sono 778 i nuovi positivi in Lombardia, dove il tasso di positività cala al 9,7%. Lieve aumento invece per i ricoverati in terapia intensiva, che sono 14, uno in più di ieri, e di 7 quelli in altri reparti, arrivati a 514. Sono 7 i decessi, per un totale di 42375 da inizio pandemia.

Sono 220 i nuovi casi a Milano, 119 a Brescia, 90 a Bergamo, 46 a Como, 24 a Cremona, 20 a Lecco, 11 a Lodi, 28 a Mantova, 39 a Monza, 76 a Pavia, 27 a Sondrio, 49 a Varese. (ANSA).