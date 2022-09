Covid: Lombardia, mercoledì via a nuovi vaccini in 37 centri

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Sono 2.895 - dato aggiornato alle 17.50, ndr - i cittadini lombardi che hanno fissato un appuntamento per ricevere la quarta dose nel giorno di apertura alle prenotazioni per i nuovi vaccini bivalenti tarati sul ceppo originario del Covid e sulla variante di Omicron.

Da mercoledì 14 settembre nei 37 centri vaccinali attivi sul territorio regionale partiranno le somministrazioni del vaccino nella nuova formulazione aggiornata, dopo che l'Aifa ne ha approvato l'utilizzo solo come dose di richiamo per i cittadini dai 12 anni in su.

In una nota la Regione Lombardia sottolinea che le dosi di nuovo vaccino "sono sufficienti per coprire le attuali necessità", pertanto "per evitare code e problemi di gestione, si raccomanda di non presentarsi nei centri vaccinali senza prenotazione".

Nelle prossime settimane, inoltre, il nuovo vaccino aggiornato a Omicron sarà disponibile come dose di richiamo anche nelle farmacie aderenti sul territorio lombardo. In Regione sono arrivate 821.160 fiale Pfizer, di cui 285.120 destinate all'Ats di Milano. Il 14 settembre è previsto un ulteriore arrivo di altre 812.160 dosi sui 19 milioni a livello nazionale.

"Le nostre strutture - commenta la vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti - sono pronte per questo richiamo anti Covid. Contiamo anche nella disponibilità concreta delle farmacie il cui aiuto, in passato, è stato prezioso".

