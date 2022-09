Aeroporti: a Linate ricarica superfast per auto elettriche

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Autostrade per l'Italia, Free To X e Sea hanno inaugurato all'aeroporto di Linate la prima Superfast Charging Station di Milano, con le auto elettriche che potranno essere interamente ricaricate presso lo scalo al massimo in 20 minuti al 100% da energia rinnovabile. La nuova stazione, posta all'ingresso dell'aeroporto, permette di ricaricare fino a 10 veicoli contemporaneamente.

"E' una nuova spinta verso la mobilità sostenibile e innovativa, in cui diversi sistemi di trasporto si integrano per offrire agli utenti maggiore rapidità, convenienza e comfort", spiegano Free To X, società del gruppo Autostrade per l'Italia, e Sea, la società di gestione degli scali di Milano Linate e Malpensa.

La stazione di ricarica è stata inaugurata con un video collegamento del ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dall'assessore alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, dal Presidente ENAC Pierluigi di Palma, dalla Presidente di Autostrade per l'Italia, Elisabetta Oliveri, dall'Amministratore delegato di SEA, Armando Brunini, e dell'Amministratore delegato di Free To X, Giorgio Moroni.

Coperta da pensiline e dotata di 5 colonnine ultrafast (con potenza di erogazione fino a 300kW), la Superfast Charging Station all'Aeroporto di Milano Linate accetterà tutte le forme di pagamento con i principali 'Mobility Service Provider'. Lo stesso progetto sarà avviato anche per l'aeroporto di Malpensa.

