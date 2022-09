F1: pubblico record a Monza, atteso il presidente Mattarella

(ANSA) - MONZA, 11 SET - Si scaldano i motori a Monza, per la partenza del Gran Premio d'Italia di Formula uno, con ospiti e vip che stanno già prendendo posto nei Paddock. In occasione del centenario dell'autodromo, sono attesi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e le Frecce Tricolori. A cantare l'inno d'Italia, poco prima del via, Andrea Bocelli.

"Sono sempre stato un patriota, non ci saranno particolari pressioni a cantare davanti al capo dello Stato", commenta il cantante. Il pubblico sta facendo ingresso nell'impianto da questa mattina. A fare gli onori di casa il presidente dell'Aci, Sticchi Damiani. Tanti i vip, come Iva Zanicchi e Albano Carrisi, Fabio Rovazzi e Francesca Michelin, ma anche Federica Pellegrini col marito Matteo Giunta, freschi di nozze. E ancora il principe Alberto di Monaco, gli attori Hugh Grant e Liam Cunningham, il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic e gli ex giocatori Patrice Evra, Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara.

"Qui a Monza c'è davvero tantissima gente, è la libertà che stavamo cercando - commenta lo chef stellato Davide Oldani, sul ritorno a Monza del grande pubblico -. Ho conosciuto Lewis Hamilton, mi ha colpito la sua voglia di esserci sempre. Confesso che è stata un'emozione". (ANSA).