A Milano Expo per lo Sport, in 20mila nel weekend

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Un'Olimpiade in un parco. L'ottava edizione di Expo per lo Sport, evento dedicato alla promozione dello sport giovanile, in collaborazione con Autogrill e Fondazione Humanitas per la Ricerca, si è chiusa con numeri da record. Sono state ben 20mila le persone che nei due giorni di Expo per lo Sport hanno riempito Parco Sempione di sorrisi ed entusiasmo, rispetto alle 15mila presenze di un anno fa.

Expo per lo Sport è stato anche un mezzo di riscoperta dei valori sportivi, dell'inclusione - con la presenza di atleti paralimpici che hanno raccontato le loro storie - e del divertimento, e ha chiuso una settimana in cui lo sport è arrivato anche nelle periferie, con le Summer School (centri estivi gratuiti per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni) che hanno permesso a 500 giovani di praticare sport in giornate che precedono il ritorno sui banchi di scuola. Expo per lo Sport è stato un evento dedicato ai bambini, ma che ha ovviamente coinvolto genitori e persino i nonni: un'occasione, quindi, per rafforzare l'unione familiare.

La raccolta fondi, promossa insieme ad Autogrill, a favore di AYA (Adolescents and Young Adults), un percorso clinico, psicosociale e di ricerca attivo nell'IRCCS Istituto Clinico Humanitas per i pazienti oncologici dai 16 ai 39 anni, proseguirà fino all'8 ottobre presso 200 punti vendita in tutto il territorio italiano. (ANSA).