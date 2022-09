Swedish House Mafia firmano la nuova collezione Ikea

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Arriva Obegränsad dell'azienda di arredamento Ikea, la collezione realizzata in collaborazione con gli Swedish House Mafia. Società e gruppo musicale hanno collaborato per portare il democratic design anche nel mondo di chi crea musica in casa e per consentire agli appassionati di musica di dare libera espressione alla propria creatività. In Italia, la collezione sarà disponibile dal 3 ottobre in prevendita esclusiva online e, dal 7 ottobre, in tutti i negozi Ikea.

Ikea e gli artisti del gruppo di musica elettronica Swedish House Mafia - viene spiegato in una nota - hanno scelto di esplorare il tema della musica e della creatività in casa, e di rendere più semplice la vita quotidiana di chi crea, suona o ascolta musica. Obegränsad, che in svedese significa "senza limiti", si rivolge a tutti coloro che fanno musica in casa: appassionati, produttori musicali, dj e tutti gli autori che dispongono di mezzi limitati, ma di una creatività senza confini. "Sin da bambini, ci piaceva molto l'approccio di Ikea di mettere a disposizione della maggioranza delle persone prodotti dal prezzo accessibile. Usavamo i mobili Ikea in modo originale per soddisfare le nostre esigenze di teenager creativi, quindi lo scopo della collaborazione ha preso forma dal nostro percorso di vita personale", raccontano gli Swedish House Mafia.

La collezione comprende oltre 20 soluzioni d'arredo smart per produrre ed eseguire musica in casa, oltre che per ascoltare musica e creare un'atmosfera di relax. Obegränsad include un giradischi, lampade da lavoro, da parete e da terra a led, un orologio, supporti per PC portatile, tablet e casse, un porta dischi, una scrivania, due diversi scaffali, una poltrona, quattro borse, tra cui una trousse e una borsa per vinili, un tappeto, pantofole disponibili in due misure, un plaid e una fodera per cuscino. (ANSA).