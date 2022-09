Saviano, il tema mafia è scomparso dalla campagna elettorale

(ANSA) - MANTOVA, 10 SET - "Il tema mafia è scomparso dalla campagna elettorale perché non porta voti. Porta ad un allontanamento di chi ti ascolta. Se per anni disabitui il dibattito pubblico a questi temi diventa inattuale" . Lo ha detto Roberto Saviano in uno degli incontri più affollati del Festivaletteratura di Mantova che si chiude l'11 settembre, parlando di "Giovanni Falcone, l'uomo oltre l'eroe" al quale ha dedicato il romanzo 'Solo è il coraggio' (Bompiani). "La politica tuttora ha abdicato tutto alla magistratura facendo un errore madornale. 'Non è che dovete chiedere a noi chi votare' diceva Falcone" ha spiegato Saviano davanti a una folla di 900 persone che lo hanno più volte applaudito a Piazza Castello. "E' difficilissimo poter raccontare le motivazioni che portano a sentire una vicinanza così profonda con Falcone.

Cosa è che ci connette a lui cosi tanto? Il desiderio che ci sia la possibilità, da qualche parte, di poter trasformare il nostro Paese" ha spiegato lo scrittore. (ANSA).