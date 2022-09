Milano: Sala, a fine ottobre apertura prima tratta M4

(ANSA) - MILANO, 10 SET - "A fine ottobre apriremo il primo tratto della Metropolitana 4 da Linate". Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso dell'apertura dell'evento FuoriCinema.

"Non c'è una data precisa. I lavori sono ultimati, c'è una commissione che fa riferimento al ministero di Enrico Giovannini che deve fare delle verifiche tecniche per autorizzare l'apertura - ha precisato -. Quindi noi oggi siamo pronti in attesa della conclusione delle loro verifiche. Appena concludono le verifiche apriamo". (ANSA).