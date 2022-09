(ANSA) - MILANO, 10 SET - Niente Sampdoria per Divock Origi.

L'attaccante del Milan che sarebbe dovuto partire titolare questa sera, si è dovuto fermare per un affaticamento alla coscia sinistra. Con Ibrahimovic e Rebic non disponibili, sarà quindi ancora una volta Olivier Giroud a guidare l'attacco nel match di Genova. (ANSA).