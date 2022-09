Covid: tasso positività stabile all'11,5% in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Sono 2310 i nuovi casi di Covid in Lombardia, rilevati da 20.114 tamponi, con un rapporto del 11,5%, sostanzialmente uguale a ieri. E sono 13, come ieri, i ricoveri in intensiva, mentre sono 502 le persone in cura in altri reparti, sei più di ieri. Sono 8 i decessi, per un totale di 42359 da inizio pandemia.

I nuovi casi a Milano sono 537, a Brescia 382, a Monza 174, a Varese 197, a Bergamo 285, a Como 138, a Pavia 135, a Mantova 116, a Cremona 100, a Lecco 84, a Lodi 51, a Sondrio 50. (ANSA).