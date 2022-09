Il Premio Hystrio si trasforma in Hystrio Festival

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Il Premio Hystrio cambia pelle e si trasforma in Hystrio Festival: debutta al Teatro Elfo Puccini di Milano, dal 15 al 19 settembre, la prima edizione del nuovo progetto tutto dedicato alla scena italiana under 35.

Sei gli spettacoli in programma, cui si affiancheranno quattro letture sceniche dove gli spettatori, dotati del copione, seguiranno la lettura degli attori e parteciperanno a un dibattito sul testo e sulla sua messinscena. In cartellone anche le audizioni dei 40 attori under 30 finalisti del Premio Hystrio alla Vocazione davanti a una giuria di registi e direttori di teatri e la mise en espace del testo vincitore del Premio Hystrio-Scritture di Scena 2022 (Paesaggio estivo con allocco che ascolta di Matteo Caniglia, regia di Sabrina Sinatti). A conclusione, il 19 settembre, la serata delle premiazioni.

Il Premio Hystrio all'Interpretazione è stato assegnato a Valentina Picello, che la scorsa stagione è stata protagonista di Edificio 3 di Claudio Tolcachir al Piccolo Teatro di Milano.

A Veronica Cruciani va il Premio Hystrio alla Regia, a Letizia Russo il Premio Hystrio alla Drammaturgia. Il Premio Hystrio-Altre Muse, destinato a progetti e professioni del teatro, viene assegnato a Terreni Creativi Festival, di Albenga, mentre il Premio Hystrio-Iceberg, per una compagnia emergente, va a Controcanto Collettivo e a Roberto Zappalà è assegnato il Premio Hystrio-Corpo a Corpo. Allo spettacolo Le Sedie di Eugène Ionesco, regia di Valerio Binasco, con Michele Di Mauro e Federica Fracassi, prodotto dallo Stabile di Torino, il Premio Twister, assegnato dal pubblico. (ANSA).