Due ordigni e scritta in arabo in pacco sospetto a Milano

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Sarebbero due gli ordigni artigianali trovati stamattina nei pressi di un palazzo in via Larga 26 a Milano in cui ha sede il consolato libanese.

L'allarme è scattato dopo il rinvenimento di un pacco da cui uscivano due matasse di cavi elettrici notato da un passante.

Sul pacco inoltre c'era un biglietto con una scritta in arabo: 'Esploderà fra tre minuti'. Come è stato riferito in ambienti giudiziari e investigativi, uno dei due ordigni è stato fatto brillare. Sulla vicenda indaga il pool antiterrorismo guidato da Alberto Nobili. (ANSA).