Maltempo: sorpresi da piena fiume, operai salvi in elicottero

(ANSA) - BERGAMO, 08 SET - Sono stati sorpresi dalla piena improvvisa del fiume Serio, mentre erano al lavoro su un isolotto tra Nembro e Pradalunga, e per soccorrerli è stato necessario inviare l'elicottero dei vigili del fuoco e il nucleo Saf, speleo alpino fluviale. Disavventura a lieto fine stamattina per due operai, che sono stati tratti in salvo quando la piena improvvisa, causata dal maltempo nella zona, li ha costretti a chiedere aiuto: erano le 8 quando i due, illesi, sono stati recuperati. (ANSA).