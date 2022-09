Musica, teatro, cinema e cucina, nel Lecchese nasce MedFest

(ANSA) - LECCO, 07 SET - Musica, teatro, cinema, cucina e altro ancora in 15 luoghi del territorio lecchese: a Lecco nasce MedFest dall'8 al 20 settembre, un viaggio nell'universo della cultura medievale che conduce i partecipanti a riscoprire importanti luoghi del territorio.

Il festival è organizzato da Res Musica - Centro ricerca e promozione musicale, con la direzione artistica di Ancilla Oggioni, attrice e già anima del Dante Festival, in collaborazione con il musicologo Angelo Rusconi e lo scrittore e giornalista Gerolamo Fazzini.

Il programma copre circa mille anni, che va dalla la caduta dell'Impero Romano d'Occidente alla scoperta dell'America, toccando snodi fondamentali come gli inni di sant'Ambrogio, la costruzione del Duomo di Milano, l'invenzione del gotico, il canto gregoriano.

Il presidente di Res Musica Angelo Rusconi spiega che "MedFest2022 vuole essere il numero zero di un grande progetto: mettere a sistema questo patrimonio attraverso un programma di iniziative che lo valorizzano". Ancilla Oggioni, direttrice artistica del Festival, pone l'attenzione sugli eventi e spiega che "verranno proposte esperienze diverse: spettacoli teatrali, cinema, visite guidate, passeggiate ed eventi per le scuole ed ha al suo attivo anche una coproduzione teatrale". (ANSA).