Milano-Cortina: Conte, lavoreremo contro speculazioni

(ANSA) - MILANO, 07 SET - "Che nessuno pensi che queste Olimpiadi diventino occasione come sempre accade, quando ci sono progetti pubblici importanti e strategici, per realizzare interessi di gruppi privati. Quindi vigileremo e lavoreremo affinché non ci siamo speculazioni cementizie su un progetto che invece deve servire a dare grande prestigio all'Italia". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, a margine di un incontro con i cittadini del quartiere Baggio, a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva se, come ha scritto Beppe Grillo sul blog, quelle del 2026 saranno le 'Olimpiadi del cemento'.

"Nel Conte 1 - ha aggiunto- sono io che ho firmato per le Olimpiadi. Quando si dice che il M5s è il movimento dei no, abbiamo detto tanti si. Se c'è da fare il rinnovamento degli impianti sportivi benissimo ma nessuno ne approfitti per fare speculazioni di basso conio". (ANSA).