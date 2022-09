Maltempo: temporali abbattono alberi, automobilista in coma

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Un giovane automobilista gravemente ferito e ora in coma dopo che la sua macchina è stata centrata da un tronco di un albero o ha investito una pianta caduta sulla strada nel Milanese: è un primo bilancio del maltempo che ieri, fra la sera e la notte, ha colpito la metropoli e la provincia oltra ad altre aree della Lombardia.

Stamani verso le 6 l'episodio a San Donato Milanese in via Fiume Lambro. Qui il guidatore, 26 anni, ha avuto l'incidente.

Sul luogo erano stati rimossi diversi alberi caduti. Il ragazzo è stato intubato sul posto e poi trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

Più in generale i violenti temporali hanno creato disagio e fatto cadere alberi anche a Milano e in altre aree della provincia. (ANSA).