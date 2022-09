Incendio in ditta nel Milanese, distrutti 5mila terminali Pos

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Incendio oggi a Gessate (Milano) in via Monza, all'interno della ditta Csc Italia, azienda di riferimento per banche medio-piccole nella fornitura di servizi per i terminali Pos.

L'incendio si è sviluppato stamani all'alba, l'allarme è arrivato dalla vigilanza dell'impresa e sul posto, dove si è alzata una colonna di fumo, sono intervenute 7 squadre dei vigili del fuoco. Secondo quanto riferito, circa 5mila terminali Pos sono stati distrutti all'interno del capannone. Non ci sono feriti. (ANSA).