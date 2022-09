Gp Italia: Ferrari in giallo, omaggio a proprie origini e Monza

(ANSA) - ROMA, 07 SET - La Scuderia Ferrari si appresta a scendere in pista a Monza con una veste speciale, a sottolineare la ricorrenza del centenario dell'autodromo: la livrea della F1-75 e le tute e i caschi di Charles Leclerc e Carlos Sainz saranno all'insegna del giallo per celebrare le origini della casa attraverso uno dei colori fondamentali della Ferrari. Fin dalla nascita della Scuderia nel 1929 - e poi con la fondazione della casa automobilistica 75 anni fa - la Ferrari ha proprio nel giallo, scelto da Enzo Ferrari tra i due colori dello stemma di Modena uno degli elementi distintivi del proprio marchio, al pari del Cavallino Rampante e della banda tricolore in alto.

Sulla monoposto, solo per questa gara, compaiono diversi tocchi di giallo visibili sull'ala anteriore, all'altezza dell'halo, sul cofano motore e sull'ala posteriore, dove sarà presente anche il logo con la celebre effe lunga in giallo su nero. Lo stesso varrà per la divisa dei piloti. Il giallo è da sempre parte del Dna della Casa di Maranello a fianco del rosso, colore Ferrari per antonomasia. Tocchi di giallo saranno visibili anche nel paddock: sul motorhome dell'hospitality e sulle pareti del box, dove sarà possibile scorrere la storia del colore e con essa quella dell'azienda.

Per celebrare ulteriormente i 100 anni della storia dell'Autodromo di Monza, la Scuderia ha pensato a contenuti dedicati sui propri canali social come tributo alla pista sulla quale ha vinto la sua prima corsa nel 1933, quando ancora schierava le Alfa Romeo, e ha poi raccolto oltre quaranta affermazioni, l'ultima con Charles Leclerc nel 2019. (ANSA).